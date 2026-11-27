وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دیدار‌های جداگانه با روسای نهاد‌های گردشگری تاجیکستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان، درباره راهکار‌های توسعه مناسبات دوجانبه، تقویت همکاری‌های گردشگری و گسترش تعاملات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

رایزنی گردشگری میان ایران، تاجیکستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان

رایزنی گردشگری میان ایران، تاجیکستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه اجلاس بین‌المللی گردشگری تاشکند، در دیدار‌های جداگانه با جمعه‌خان‌زاده، رئیس کمیته گردشگری دولت تاجیکستان، رعنا آفتاب، رئیس سازمان توسعه گردشگری پاکستان و فواد نقی‌اف، رئیس آژانس دولتی گردشگری جمهوری آذربایجان، درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه گردشگری گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار‌ها با محوریت بررسی ظرفیت‌های مشترک، شناسایی زمینه‌های جدید همکاری و تقویت مناسبات گردشگری ایران با سه کشور منطقه برگزار شد و طرفین درباره راهکار‌های گسترش تعاملات، تسهیل ارتباط میان فعالان صنعت گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل در این حوزه تبادل نظر کردند.

در این گفت‌وگوها، ظرفیت‌های همکاری ایران با هر یک از کشور‌های تاجیکستان، پاکستان و جمهوری آذربایجان به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفت و موضوعات مرتبط با توسعه ارتباطات گردشگری، تقویت همکاری‌های اجرایی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای تعامل بیشتر میان نهاد‌های مسئول و بخش‌های فعال این صنعت مطرح شد.

حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این دیدار‌ها در حاشیه اجلاس بین‌المللی گردشگری تاشکند، فرصتی برای پیگیری دیپلماسی گردشگری ایران و بهره‌گیری از ظرفیت گردهمایی مقام‌های مسئول گردشگری کشور‌های منطقه در راستای توسعه مناسبات دوجانبه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرد.

صالحی‌امیری به دعوت رئیس کمیته گردشگری جمهوری ازبکستان و با هدف شرکت در اجلاس بین‌المللی گردشگری با محوریت «پایداری و تاب‌آوری گردشگری»، حضور در آیین افتتاح نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند و انجام دیدار‌های دوجانبه با مقام‌ها و وزیران گردشگری کشور‌های مختلف به ازبکستان سفر کرده است.