یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از مرند به مقصد تهران در حرکت بود، بامداد امروز در بزرگراه شهید فلاحی، محور کرج ـ قزوین، در محدوده شهرستان نظرآباد واژگون شد؛ در این حادثه یکی از مسافران، زنی حدود ۳۵ ساله، جان باخت و ۲۰ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، محسن عبدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نظرآباد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیمای البرز با اعلام این خبر گفت: این حادثه بامداد امروز در محدوده بزرگراه شهید فلاحی و در حوزه شهرستان نظرآباد رخ داد و در پی واژگونی اتوبوس مسافربری، تعدادی از سرنشینان دچار آسیب شدند.

وی افزود: در این حادثه، یکی از مسافران، زنی حدود ۳۵ ساله، جان خود را از دست داد و ۲۰ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نظرآباد با اشاره به اقدامات امدادی انجام‌شده در محل حادثه اظهار کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ منتقل شدند.

عبدی با بیان اینکه جزئیات بیشتری از وضعیت مصدومان در دست بررسی است، تصریح کرد: علت وقوع این حادثه و چگونگی واژگونی اتوبوس، پس از بررسی‌های کارشناسی از سوی پلیس راهور اعلام خواهد شد.