حاجیه‌خانم زینب نصیری مادر شهید حسینجان اسماعیل‌زاده پس از سال‌ها دوری از فرزندش، عصر پنجشنبه پنجم آذر در ۸۹ سالگی درگذشت و در کنار مزار فرزند شهیدش آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حاجیه‌خانم زینب نصیری، مادر شهید حسینجان اسماعیل‌زاده، عصر پنجشنبه پنجم آذر در ۸۹ سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت.

پیکر این مادر شهید از مقابل منزلش تشییع و در گلزار شهدای روستای نوده عطایان بخش دشت‌سر آمل، در کنار مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید حسینجان اسماعیل‌زاده، متولد سال ۱۳۴۳ در روستای نوده عطایان بخش دشت‌سر آمل بود که در لشکر ۲۵ کربلا و در رسته پیاده خدمت می‌کرد.

این شهید والامقام در ۳۰ اسفند سال ۱۳۶۲ در منطقه دهلران به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکرش در گلزار شهدای روستای نوده عطایان بخش دشت سر آمل به خاک سپرده شد.

از این شهید والامقام یک دختر ۴۳ ساله به یادگار مانده است.