سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور از بعدظهر یکشنبه - هشتم آذر- و آغاز بارش‌ها در بیشتر مناطق کشور خبر داد و اعلام کرد: در نیمه شمالی کشور شاهد کاهش محسوس دما خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری تا ظهر یکشنبه جوی آرام بر کشور حاکم است و در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌ها رو‌به‌رو خواهیم بود.

از بعد از ظهر روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش از شمال غرب آغاز می‌شود.

روز دوشنبه در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بخش‌هایی از مرکز کشور در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

این سامانه روز سه شنبه تقویت شده و علاوه بر مناطق ذکر شده سواحل غربی و مرکزی خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و بخش‌هایی از جنوب کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است از روز سه شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد.

وضعیت هوای تهران طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار رقیق همراه با افزایش ابر و گاهی بارش باران خواهد بود، همچنین دمای هوای این کلانشهر بین ۱۰ تا ۲۱ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.