به منظور مدیریت مصرف انرژی و ترویج الگوی صحیح مصرف طرح سه شنبه‌های بدون خودرو درسراسراستان کرمان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان این طرح با مشارکت استاندار و فرمانداران سراسر استان است وبه منظور مدیریت مصرف انرژی و ترویج الگوی صحیح مصرف با کنار گذاشتن خودرو‌های شخصی اجرا می‌شود.

مقیمی‌زاده افزود: سه‌شنبه‌های بدون خودرو اقدامی نمادین در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران و فرهنگ‌سازی عمومی است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و ابزار‌های اطلاع‌رسانی استان، ابعاد و اهداف این پویش برای مردم تبیین شود.