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تاکنون ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی بزرگمقیاس در همدان به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه ۱۴۰ مگاوات دیگر با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در دست اجرا است افزود: برای ساخت بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان همدان هدفگذاری شده است
علی سهرابی بیدار تصریح کرد: استان همدان به خاطر شریط برخورداری از روزهای آفتابی و شرایط اقلیمی مناسب، یکی از مناطق مستعد کشور برای تولید برق خورشیدی است
وی گفت: توسعه نیروگاههای بزرگمقیاس و نیروگاههای پشتبامی، تجهیز مدارس و ادارات به نیروگاههای خورشیدی، احداث نیروگاههای هیبریدی، از الویت های شرکت توزیع نیروی برق استان همدان است.