به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه ۱۴۰ مگاوات دیگر با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در دست اجرا است افزود: برای ساخت بیش از سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان همدان هدف‌گذاری شده است

علی سهرابی بیدار تصریح کرد: استان همدان به خاطر شریط برخورداری از روز‌های آفتابی و شرایط اقلیمی مناسب، یکی از مناطق مستعد کشور برای تولید برق خورشیدی است

وی گفت: توسعه نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس و نیروگاه‌های پشت‌بامی، تجهیز مدارس و ادارات به نیروگاه‌های خورشیدی، احداث نیروگاه‌های هیبریدی، از الویت های شرکت توزیع نیروی برق استان همدان است.