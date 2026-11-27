وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دیدار با رئیس دپارتمان صنایع خلاق ریاست‌جمهوری ازبکستان، از برنامه اعزام ۱۰ هنرمند ایرانی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی برای آموزش و انتقال تجربیات به هنرمندان ازبک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری، در ادامه دیدار‌های دوجانبه خود در حاشیه اجلاس بین‌المللی گردشگری تاشکند، با گایانه اومرووا، رئیس دپارتمان صنایع خلاق ریاست‌جمهوری ازبکستان، دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های فرهنگی، هنری و تخصصی میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، گایانه اومرووا با اشاره به خاطرات مثبت خود از سفر به ایران در دوران نوجوانی، بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور تاکید کرد و علاقه‌مندی خود را برای گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک ابراز داشت.

صالحی‌امیری با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری ایران و ازبکستان در حوزه صنایع‌دستی، از برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۰ هنرمند ایرانی در رشته‌های مختلف هنر‌های سنتی و صنایع‌دستی به ازبکستان خبر داد و گفت: این هنرمندان با هدف انتقال تجربیات، آموزش و تبادل دانش و مهارت‌های تخصصی با هنرمندان ازبکستانی به این کشور اعزام خواهند شد.

یکی دیگر از محور‌های مهم این دیدار، توسعه همکاری‌های علمی و تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی بود. رئیس دپارتمان صنایع خلاق ریاست‌جمهوری ازبکستان با اشاره به نیاز این کشور به بهره‌مندی از دانش و تجربیات تخصصی بیشتر در حوزه مرمت، زمینه همکاری با نهاد‌های علمی و پژوهشی ایران را مطرح کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز با اعلام آمادگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برای مشارکت در این زمینه، بر ظرفیت علمی و تخصصی این نهاد در ارائه دانش فنی و تجربیات مرمتی تاکید کرد. بر این اساس، مقرر شد زمینه همکاری نزدیک‌تر میان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران و نهاد‌های تخصصی ازبکستان، از جمله در زمینه تبادل متخصصان و بهره‌گیری از تجربیات مرمت‌گران دو کشور، پیگیری شود.

صالحی‌امیری همچنین در این دیدار از گایانه اومرووا و هیئت همراه برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که در بهمن‌ماه برگزار می‌شود، دعوت کرد. این دعوت با استقبال رئیس دپارتمان صنایع خلاق ریاست‌جمهوری ازبکستان همراه شد.

توسعه همکاری‌های صنایع‌دستی، تبادل هنرمندان و انتقال دانش و مهارت‌های هنر‌های سنتی، گسترش تعاملات علمی در حوزه حفاظت و مرمت میراث‌فرهنگی و تقویت ارتباط میان نهاد‌های تخصصی دو کشور، از مهم‌ترین محور‌های این دیدار بود.

سیدرضا صالحی‌امیری به دعوت رئیس کمیته گردشگری جمهوری ازبکستان برای شرکت در اجلاس بین‌المللی گردشگری با محوریت «پایداری و تاب‌آوری گردشگری»، حضور در آیین افتتاح نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاشکند و انجام دیدار‌های دوجانبه با مقام‌های کشور‌های مختلف به این کشور سفر کرده است.