بسیجیان در تجمع‌های شهرستان‌های مختلف کشور به مناسبت هفته بسیج، همچون شب‌های گذشته حضوری پرشور و چشمگیر داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هفته بسیج فرصتی برای بازخوانی ظرفیت عظیم مردمی این نهاد و نقش‌آفرینی آحاد ملت در عرصه‌های مختلف کشور است.

بر اساس این نگاه، همه ملت، مبعوث‌شدگان فرهنگ بسیجی‌اند و هر ایرانی که دل در گرو ایران و اسلام دارد، بسیجی است.

دل‌های مردم، پایگاه‌های واقعی بسیج به شمار می‌روند و پیوند این ظرفیت‌های مردمی، قدرتی عظیم و اثرگذار را شکل می‌دهد؛ ظرفیتی که باید از جزء‌جزء آن برای حل مشکلات کشور و پیشبرد امور بهره گرفت.

این رویکرد، مفهوم شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» را فراتر از یک شعار برده و بر مشارکت و نقش‌آفرینی همه مردم در ساختن و آبادانی ایران تأکید می‌کند.