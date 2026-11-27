مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب استان فارس با اشاره به گستردگی شبکه توزیع و خطوط انتقال در این استان، بر ضرورت همکاری با ظرفیت‌های نخبگانی و مردمی برای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و مدیریت مصرف آب تأکید کرد.

گسترش شبکه آبرسانی در فارس با مشارکت خیرین و بسیج مهندسین عمران و معماری

گسترش شبکه آبرسانی در فارس با مشارکت خیرین و بسیج مهندسین عمران و معماری



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت آب‌ و فاضلاب استان فارس، در نشست هیئت اندیشه‌ورز بسیج مهندسین عمران و معماری استان فارس اظهار داشت که فارس با برخورداری از حدود ۳۲ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های آبرسانی کشور را در اختیار دارد.

وی افزود که سرانه شبکه به ازای هر مشترک در استان حدود ۲۶ متر است که نسبت به میانگین کشوری که بین ۸ تا ۱۰ متر برآورد می‌شود، بالاتر است.

علی شبانی، با اشاره به همکاری مؤثر با قرارگاه بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس، گفت که طی سال‌های اخیر با این همکاری، آبرسانی به ۴۰۰ روستا محقق شده و ساکنان این مناطق از آب پایدار بهره‌مند شده‌اند.

شبانی همچنین از مشارکت هلال‌احمر و خیرین در اجرای طرح‌های آبرسانی خبر داد و افزود: طی سال گذشته با همکاری هلال‌احمر، ۶۰ کیلومتر عملیات آبرسانی در مناطقی از جمله ارسنجان، کازرون، مرودشت و سایر نقاط استان انجام شده است. همچنین با مشارکت یکی از خیرین در قالب تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با حضور استانداری، زمینه اجرای ۲۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری در استان فراهم شد.

مدیرعامل آبفا فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه‌ها تصریح کرد که مجموع این اقدامات طی دو سال و نیم گذشته، حدود ۱۷۵۰ کیلومتر بوده است. وی افزود که این اقدامات باعث شده میزان هدررفت آب در شبکه توزیع طی دو سال اخیر، سالانه حدود ۲.۵ درصد کاهش یابد.

شبانی همچنین از تشکیل قرارگاه مردمی مدیریت مصرف آب و مشارکت اجتماعی استان فارس خبر داد و گفت: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان «تفاهم‌نامه مشترک مدیریت مصرف آب و مشارکت اجتماعی استان فارس» تنظیم شده که طی هفته آتی با حضور طرفین رونمایی می‌شود.

وی با ارائه آماری از مدیریت مصرف، اظهار داشت که حجم آب تولیدی استان فارس از ۳۸۰ میلیون مترمکعب در پایان سال ۱۴۰۲، به حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ این در حالی است که تعداد مشترکان آب استان به‌طور متوسط سالانه حدود دو درصد افزایش یافته است. این آمار نشان‌دهنده اهمیت مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری در تأمین و توزیع آب است.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب فارس در پایان با اشاره به اهمیت طرح «نشان سقا» برای پاسداشت تلاش خیرین در حوزه آبرسانی و همچنین اقدامات انجام‌شده در بخش پدافند غیرعامل، بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها برای ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های آب و فاضلاب تأکید کرد.