به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا گفت:در اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران بخش انتظامی اشترینان شهرستان بروجرد ،یک دستگاه خودروی ال-۹۰ حانل بار قاچاق را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد افزود:در بازرسی داز خودروی توقیفی۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی بیان کرد: در پی این عملیات، یک دستگاه خودرو توقیف و متهم دستگیر و برای مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان بروجرد معرفی شد.