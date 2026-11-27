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فرمانده انتظامی بروجرد از توقیف خودروی حامل ۱۶ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ مهدی مهدویکیا گفت:در اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با بهرهبرداری غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران بخش انتظامی اشترینان شهرستان بروجرد ،یک دستگاه خودروی ال-۹۰ حانل بار قاچاق را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی بروجرد افزود:در بازرسی داز خودروی توقیفی۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال کشف شد.
وی بیان کرد: در پی این عملیات، یک دستگاه خودرو توقیف و متهم دستگیر و برای مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان بروجرد معرفی شد.