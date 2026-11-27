معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۶۰ مجوز سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری این استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شهرانی گفت: صدور این مجوز‌ها برای ساخت و راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری، هتل‌آپارتمان، هتل، اردوگاه گردشگری، محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی، مرکز تفریحی و سرگرمی گردشگری و سفره‌خانه‌های سنتی در شهرستان‌های ۱۲ گانه چهارمحال و بختیاری است.

به گفته وی، از این تعداد هفت مجوز در شهرکرد، ۹ مجوز در اردل، چهار مجوز در بروجن، ۲ مجوز در بن، یک مجوز در خانممیرزا، ۱۷ مجوز در سامان، ۶ مجوز در فارسان، یک مجوز در فرخ‌شهر، یک مجوز در فلارد، پنج مجوز در کوهرنگ، سه مجوز در لردگان و چهار مجوز در کیار است.

وی افزود: برای سرمایه‌گذاری این تعداد طرح گردشگری در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری ۳۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال ریال از محل آورده بخش خصوصی و تسهیلات بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود.

شهرانی گفت: با این میزان سرمایه‌گذاری ۶۰۲ هزار و ۸۸۶ مترمربع به عرصه‌ها و ۶۴۰ هزار و ۴۹۰ مترمربع به زیربنا‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری افزوده خواهد شد.

وی یادآور شد: چهارمحال و بختیاری برای رونق سرمایه‌گذاری و حوزه گردشگری از ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری، طبیعی و عشایری بکر و دست‌نخورده‌ای برخوردار است.

شهرانی گفت: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز است که به‌واسطه جاذبه‌های بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.