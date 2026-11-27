رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای خروجی کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت: محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه از ظهر در هراز و بعدازظهر در کندوان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: امروز جمعه ۶ آذر، ترافیک خروجی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه نیمه‌سنگین و روان است.

وی افزود: در حال حاضر محدودیت یک‌طرفه کلی و طولانی‌مدت در محورهای استان اجرا نمی‌شود، اما محدودیت مقطعی یک‌طرفه در محور هراز از ظهر و در محور کندوان از بعدازظهر در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راه مازندران وضعیت جوی استان را ابری و آفتابی اعلام کرد.