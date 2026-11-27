به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز جمعه ۶ آذر تا عصر دوشنبه، جو استان پایدار و آسمان در بیشتر مناطق قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: دوشنبه شب در مناطق غربی استان بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و روز سه‌شنبه نیز با کاهش دما، آسمان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود.

غلامپور گفت: سه‌شنبه در مناطق غربی و مرکزی مازندران بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد، اما از روز چهارشنبه دوباره جو استان پایدار می‌شود.

وی افزود: چهارشنبه بعدازظهر در ارتفاعات استان افزایش ابر و رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای خزر امروز با موج کوتاه همراه است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد بود.