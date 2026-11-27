۸ طرح بسیج سازندگی به مناسبت هفته بسبج در شهرستان نهبندان با اعتبار ۱۴۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، احیا و مرمت ۱۱ رشته قنات، تعمیر و مرمت ۴۸ واحد مسکن محرومان، احداث سازه سنگی و ملاتی، روکش و آسفالت ۷ کیلومتر محور نهبندان - زاهدان، ایزوگام ۷۰ واحد مسکونی محرومین، مرمت و بازسازی ۲۰ مدرسه، اجرای ۳۰۰ هکتار نهال کاری و آغاز اجرای خط ۹ کیلومتری انتقال آب روستای خوانشرف از جمله این طرح هاست که با اجرای آن ۳ هزار و ۴۰۰ خانوار روستایی از مزایای آن بهره‌مند شدند.

امروز به نمایندگی از این طرح‌ها، طرح احیا و مرمت قنات روستای ابراهیمی از توابع بخش سرداران نهبندان با حضور استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی و فرمانده سپاه انصار الرضای استان به بهره برداری رسید.

این طرح با حجم لوله گذاری ۷۹۰ متر و اعتبار یک میلیارد تومان به بهره برداری رسید که ۹۵ خانوار از مزایای آن بهره‌مند شدند.

همچنین استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس و فرمانده سپاه انصار الرضا به مقام شامخ سرداران شهید جابری و خزاعی در روستای ابراهیمی نهبندان ادای احترام کردند و با حضور در خانه مادر شهید خزایی در روستای ابراهیمی از وی دلجویی کردند.