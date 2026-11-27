مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تعهد دو شرکت خودروسازی داخلی برای تحویل ۳۰۰ دستگاه اتوبوس تا پایان سال خبر داد و گفت: با اجرای تعهدات این دو شرکت در سال آینده، این تعداد به ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علیزاده، با اشاره به برنامه‌های توسعه خطوط اتوبوسرانی در پایتخت، گفت: در حوزه توسعه خطوط، برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است که در صورت نهایی شدن مطالعات و دستیابی به نتیجه، پس از بررسی نقاط مختلف تهران در کمیته حمل‌ونقل، تصویب طرح و تأیید شهردار تهران، نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم کرد. این موضوع در حال حاضر در مرحله مطالعه قرار دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ورود اتوبوس‌های برقی به کشور، افزود: دو دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری و پنج دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری ترخیص شده‌اند که قرار است هفته آینده وارد تهران شوند.

علیزاده ادامه داد: دو شرکت‌ خودرو سازی داخلی نیز باید تا پایان سال ۳۰۰ دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل دهند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای تأمین اتوبوس در سال آینده، گفت: سال آینده نیز با اضافه شدن و اجرای تعهدات این دو شرکت، تعداد اتوبوس‌های تأمین شده به ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری و ۷۵ دستگاه اتوبوس ۲۶ متری نیز آماده حمل به کشور هستند.