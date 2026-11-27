رئیس مرکز پژوهش‌های علمی آموزشی آموزش و پرورش استان از آغاز به کار جشنواره دانش‌آموزی سازه‌های ماکارونی و موشک‌های آبی با حضور بیش از ۳۰۰ دانش آموز در شهر کرمان خبر داد.

آغاز به کار جشنواره دانش‌آموزی سازه‌های ماکارونی و موشک‌های آبی در کرمان

آغاز به کار جشنواره دانش‌آموزی سازه‌های ماکارونی و موشک‌های آبی در کرمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان احمد امیری گفت: همزمان با هفته پژوهش، جشنواره دانش‌آموزی سازه‌های ماکارونی و موشک‌های آبی با همکاری مرکز پژوهش‌های علمی و آموزشی استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر، با حضور بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز دوره متوسطه اول و دوم در تالار سینایی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز به کار کرد.

وی افزود: این جشنواره با هدف تقویت روحیه پژوهشگری، خلاقیت، نوآوری و مهارت‌های علمی و عملی دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های علمی آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت‌کنندگان پس از حضور در دوره‌های آموزشی و دریافت آموزش‌های لازم، روز ۲۱ آذرماه و همزمان با هفته پژوهش، در بخش‌های مختلف این جشنواره به رقابت می‌پردازند.

امیری خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم علمی و مهندسی، تجربه فعالیت‌های گروهی و به‌کارگیری آموخته‌های علمی در قالب رقابت‌های عملی فراهم می‌کند.