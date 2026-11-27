مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی با حضور نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری، روحانیون، مسئولان و اقشار مختلف مردم، با هدف تکریم مقام مرجعیت و پاسداشت جایگاه فقاهت در حسینیه اعظم شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی با حضور نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌وبختیاری، روحانیون، مسئولان و اقشار مختلف مردم، با هدف تکریم مقام مرجعیت و پاسداشت جایگاه فقاهت در حسینیه اعظم شهرکرد برگزار شد.

مدیر حوزه علمیه استان با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در این آیین، گفت: این مراسم با هدف تکریم و تجلیل از مقام شامخ مرجعیت و پاسداشت جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی برگزار شد.