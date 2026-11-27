مشاور حوزه پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اعلام کرد: هشتمین دوره رویداد بین‌المللی «جایزه بازی‌های جدی» در نیمه نخست بهمن‌ماه با رویکردی ویژه و با تمرکز بر موضوع «میراث فرهنگی، گردشگری و هویت ملی» برگزار خواهد شد.

فرزانه شریفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: رویداد جایزه بازی‌های جدی که با حمایت معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری و مشارکت حامیان مختلف برگزار می‌شود، امسال دامنه فعالیت خود را گسترش داده و میزبان بازی‌های غیردیجیتال از جمله بازی‌های رومیزی و ربات‌های تعاملی نیز خواهد بود.

مشاور حوزه پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد:فراخوان شرکت در این رقابت‌ها از ابتدای آبان ماه منتشر شده و مهلت ارسال آثار تا اواسط دی‌ماه ادامه دارد. همچنین در کنار بخش رقابتی، سمپوزیوم بازی‌های جدی نیز با هدف ارائه مقالات علمی و نمایه‌سازی آنها در پایگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی، در سال ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.