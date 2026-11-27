پنج قبضه سلاح شکاری و یک قطعه اردک، حاصل عملیات مأموران محیط‌زیست نقده برای مقابله با شکار غیر مجاز در تالاب حسنلو بود که به دستگیری پنج متخلف انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نقده گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان حین گشت‌زنی و پایش تالاب حسنلو، پنج نفر را به اتهام شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.

اکبر قائمی افزود: در این عملیات، پنج قبضه سلاح شکاری و یک قطعه اردک کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نقده اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.