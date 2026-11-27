به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش صادقی گفت: با توجه به تصمیم طرف عراقی برای توقف موقت فعالیت مرز شیخ‌صله، تمهیدات لازم برای جابه‌جایی و ادامه روند صادرات از دیگر مبادی تجاری استان در حال انجام است.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به اخبار منتشرشده درباره بسته شدن مرز شوشمی پاوه نیز گفت: تاکنون ابلاغ رسمی و قابل استنادی مبنی بر بسته شدن این مرز از سوی اقلیم کردستان عراق صادر نشده و نمی‌توان خبر توقف فعالیت شوشمی را تأیید کرد.

صادقی با بیان اینکه هم‌اکنون از مرزهای استان کرمانشاه مرز سومار از سوی حوزه حکومت مرکزی عراق و مرز شیخ صله از سوی اقلیم کردستان عراق بسته شده است، افزود: به جز این مبادی، سایر مرزهای تجاری استان فعال هستند و فعالیت‌های تجاری و مسافری در آنها همچنان ادامه دارد.

وی از تجار، صادرکنندگان و رانندگان خواست برای انجام فعالیت‌های تجاری و تردد مرزی، اطلاعیه‌ها و آخرین تصمیمات مراجع رسمی را پیگیری کنند و با توجه به شرایط مرزها، برنامه‌ریزی لازم برای ارسال و جابه‌جایی محموله‌های صادراتی خود را انجام دهند.

گمرک شیخ‌صله از مبادی تجاری استان کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق است که علاوه بر فعالیت‌های صادراتی، رویه کولبری و ترانزیتی نیز در آن انجام می‌شود.