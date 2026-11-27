فرماندار قم با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی، خواستار توجه ویژه به مراکز و دستگاه‌های پرمصرف شد و بر لزوم اجرای اقدامات نظارتی با رعایت ملاحظات اجتماعی و رسانه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای امیرعباس بقایی، فرماندار قم، در چهل‌وششمین جلسه قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان که به ریاست استاندار قم، در شرکت گاز استان برگزار شد، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی شرکت گاز، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت مصرف انرژی در مراکز تبلیغی، تالار‌ها و هتل‌ها تأکید کرد.

وی همچنین خواستار بررسی دقیق‌تر وضعیت مصرف انرژی در میان مصرف‌کنندگان عمده گاز شد و تأکید کرد این مجموعه‌ها باید به‌صورت ویژه مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.

بقایی با تأکید بر اولویت‌بخشی به اقدامات تشویقی گفت: ابتدا باید نمونه‌های موفق و الگو‌های مصرف بهینه، از جمله ادارات خوش‌مصرف و شهروندان صرفه‌جو، معرفی و اقدامات مثبت آنان در قالب تولیدات رسانه‌ای منتشر شود تا فرهنگ مدیریت مصرف انرژی از طریق الگو‌های موفق در جامعه گسترش یابد.

وی همچنین خواستار توجه به تفاوت شرایط و نوع کاربری دستگاه‌های اجرایی در ارزیابی میزان مصرف انرژی شد و افزود: در بررسی عملکرد مصرف‌کنندگان باید نوع فعالیت، ساعات حضور و شرایط کاری مجموعه‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه میزان مصرف انرژی در دستگاه‌هایی با ساعات فعالیت متفاوت، قابل مقایسه یکسان نیست.

فرماندار قم با اشاره به تأثیرگذاری توصیه‌های مراجع و بزرگان بر رفتار عمومی جامعه، بهره‌گیری از این ظرفیت را در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف مؤثر دانست.

بقایی همچنین بر ضرورت توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و خواستار تقویت تبلیغات و اطلاع‌رسانی در تجمعات شبانه و مناطق روستایی شد.

وی در پایان، همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرکت گاز، روابط عمومی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان را در تحقق مدیریت بهینه مصرف انرژی ضروری دانست.