حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست صد و چهل و هفتم از سلسله مباحث «جهاد تبیین» و جلسه بیست و هفتم از مبحث «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان»، اظهار کرد: ما راهبرد‌هایی در علم و فناوری داریم که اگر دولت وارد شود و به آنها عمل کند، قطعاً اقتدار علمی و فناوری، اقتدار نظامی و دفاعی و اقتدار در حکمرانی، آمریکا را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه گفت: وقتی با شبهات و پرسش‌های نوجوانان و جوانان روبه‌رو می‌شویم، باید با حوصله، منطق و اخلاق پاسخشان را بدهیم و برایشان توضیح دهیم. سیره امامین انقلاب هم همین بود. توصیه همیشگی امام شهید (رضوان الله علیه) این بود که کرسی‌های آزاداندیشی برگزار کنید و با اخلاق و منطق گفت‌و‌گو کنید. در سیاست‌هایی هم که حضرت آقا در هر موضوعی ابلاغ می‌کردند، از نظر متخصصان فن استفاده می‌شد.

وی با بیان اینکه، در میان مسئولان نظام، کسی را به‌اندازه امام شهید (رضوان الله علیه) اهل مشورت ندیدم، گفت: ایشان هم اهل مشورت بودند و هم بسیار مطالعه می‌کردند. هر موضوعی را که می‌خواستند پیگیری کنند، منابع مختلفش را می‌دیدند و مطالعه می‌کردند و کارشناسانه نظر می‌دادند؛ و معتقد بودند که باید بحث و گفت‌وگوی آزاد شکل بگیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: در این جلسه می‌خواهم به یک شبهه پاسخ بدهم؛ شبهه و پرسشی که شاید جمع قابل‌توجهی از نسل‌های جدید ما با آن مواجه باشند؛ اینکه چرا این‌قدر با آمریکا مخالفت می‌کنیم؟ برخی می‌گویند چین هم با آمریکا درگیری و جنگ داشته، اما اکنون آشتی کرده و روزبه‌روز هم بیشتر رشد می‌کند و با آمریکا تعامل دارد. چرا ما مثل چین عمل نمی‌کنیم و به‌جای «مرگ بر آمریکا»، با آمریکا گفت‌و‌گو و ارتباط دوستانه برقرار نمی‌کنیم و در عین حال، امتیاز‌ها و موقعیت و استقلال خودمان را حفظ نمی‌کنیم؟ تقریباً همه این پرسش‌ها در سخنان کسانی که این شبهه را دارند، مطرح می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه در پاسخ به این شبهه گفت، مخالفت مردم با ایالات متحده آمریکا و نه‌فقط مخالفت جمهوری اسلامی ایران، پدیده‌ای نیست که صرفاً به پس از انقلاب اسلامی مربوط باشد. مخالفت توده مردم ایران با آمریکا حاصل یک تجربه تاریخی است. اساساً مخالفت آمریکا با ایران هم صرفا مخالفت با جمهوری اسلامی ایران نیست. فرض کنید جمهوری اسلامی ایران به جمهوری سکولار، یا سوسیالیستی یا لیبرالیستی تبدیل شود؛ آمریکا باز هم دشمنی خود را ادامه خواهد داد. زیرا هدف کلی امپریالیسم، چیرگی بر منابع انرژی مناطق مختلف است تا بتواند قدرت اقتصادی خود را افزایش دهد. آمریکا برای آنکه ابرقدرت بماند، باید قدرت اقتصادی برتر داشته باشد؛ قدرت اقتصادی هم با چه چیزی به دست می‌آید؟ با نفت، گاز، عناصر ویژه زیرزمینی، معادن و دریا. اینها اقتدار اقتصادی می‌آورند. ایران در منطقه‌ای قرار دارد که بخش قابل‌توجهی از انرژی و ظرفیت‌های خدادادی را در اختیار دارد. اگر آمریکا بخواهد ابرقدرت بماند و چین یا روسیه بر آن غلبه نکنند، باید ایران را از استقلال و اقتدار محروم کند و آن را به برده آمریکا تبدیل نماید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه به بیان شواهدی پیرامون دشمنی ماهیتی آمریکا با ایران، پرداخت و گفت: چند شاهد برایتان ذکر کنم؛ شاهد اول اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها آمدند و رژیم پهلوی را قانع کردند که بحرین را از ایران جدا کند. مگر آن زمان با آمریکا جنگ داشتیم؟ رژیم منحوس پهلوی گوش‌به‌فرمان آمریکا بود. مادر شاه در خاطراتش می‌گوید: یک روز محمدرضا را دیدم که خیلی ناراحت بود. به او گفتم: فرزندم، چه شده؟ چرا ناراحتی؟ گفت: صدای هواپیما‌های جنگی را شنیدم. از فرمانده ارتش پرسیدم اینها چه بودند. گفت: بگذار از فرمانده نیروی هوایی بپرسم. او پرسید و بعد گفت که یک کارمند سفارت آمریکا به فرمانده نیروی هوایی ایران زنگ زده و گفته بود هواپیما‌های جنگی ایران باید به ویتنام بروند و به آمریکا کمک کنند. یعنی حتی از فرمانده ارتش یا فرمانده کل قوا هم اجازه نگرفته بودند. بعد شاه گفته بود: مرده‌شور این سلطنت را ببرند که من پادشاهش هستم، اما از این موضوع خبر ندارم. شاه بحرین را هم به این بهانه واگذار کرد که مسئله جزایر سه‌گانه حل شود؛ اما آن مسئله هم حل نشد.

وی در خصوص دشمنی تاریخی آمریکا با ایران، به نمونه‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: در خوزستان جریانی به نام خلق عرب برای تجزیه خوزستان شکل گرفت. در کردستان هم جریان‌هایی به نام کومله و دموکرات برای تجزیه کردستان شکل گرفتند که آمریکا و رژیم صهیونیستی رسماً از آنها حمایت می‌کردند. اگر امام خمینی (قدس سره) و امّت انقلابی، انقلاب اسلامی را در سال ۱۳۵۷ به پیروزی نمی‌رساندند و پیروزی انقلاب دو سال به تأخیر می‌افتاد، قطعاً در این فاصله، کردستان و خوزستان از ایران جدا می‌شدند؛ همان‌طور که بحرین جدا شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با بیان اینکه ایرانِ قوی اجازه نمی‌دهد آمریکا بیاید و ایران را تجزیه کند، خاطرنشان کرد: آمریکا دشمن ایران مستقل است. دقت بفرمایید، تجزیه به این معنا نیست که خوزستان کشوری جداگانه شود. وقتی از تجزیه حرف می‌زنند، یعنی مثلاً هرمزگان و بوشهر را به امارات بدهند، آذربایجان را به جمهوری آذربایجان بدهند، یا بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان را یک کشور کنند؛ یعنی به‌گونه‌ای جدا کنند و الحاق کنند که دیگر امکان استقلال یا ادغام دوباره وجود نداشته باشد. اگر خوزستان یا هرمزگان مستقل شود، ممکن است فردا نادرشاهی پیدا شود و اینها را با هم متحد کند. حواسشان به این نکته هست؛ تاریخ خوانده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، با اشاره به تاریخی بودن ریشه اختلاف ایران با آمریکا، گفت: شاهد سوم برای سخنانم این است که سندی از اسناد لانه جاسوسی را دیدم که در آن، وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۳۵۶ رسماً اعلام می‌کند تنگه هرمز را باید در اختیار بگیریم، چون این گلوگاه، قدرت انرژی ماست. پس ریشه اختلاف ایران با آمریکا تاریخی است.

وی، ادامه داد: نمونه و شاهد دیگری برای اثبات این ادعا، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. مهم‌ترین ریشه بی‌اعتمادی ایران به آمریکا همین کودتاست. دکتر محمد مصدق، با کمک آیت‌الله کاشانی و مردم، صنعت نفت ایران را ملی کرد. صنعت نفت کاملاً مستعمره انگلیس بود و اینها آمدند و آن را ملی کردند. آمریکا و بریتانیا احساس خطر کردند و دیدند با این اتفاق، منافعی را که از انرژی ایران می‌برند از دست می‌دهند. در اینجا سازمان اطلاعاتی بریتانیا و سازمان سیا متحد شدند و با ساواک همراهی کردند. اصلاً ساواک را هم در آن زمان تقویت کردند، و مستشارانی از رژیم صهیونیستی می‌آمدند و انواع شکنجه‌ها را آموزش می‌دادند. سیا و MI۶ بریتانیا با هم این کودتا را ترتیب دادند، دولت مصدق را ساقط کردند و بعد توانستند تصرفاتی داشته باشند. به‌ظاهر می‌خواستند حکومت محمدرضا شاه را تقویت کنند، اما نتیجه این کار، افزایش وابستگی سیاسی و امنیتی حکومت شاه به آمریکا بود. نیرو‌های انقلابی، مذهبی و ملی همگی تضعیف شدند. توجه کنید که اینها اتفاقاتی بود که پیش از پیروزی انقلاب رخ داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه به دشمنی‌های دولت آمریکا علیه مردم ایران، در زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب در سال ۱۳۵۷ به ثمر رسید. شعار ایران چه بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. آمریکا که نماد سلطه غرب بود، شروع به طراحی و نقشه‌کشی کرد. نخست، طرح کودتا در خود سفارت آمریکا پیگیری شد. افزون بر کودتا، طرح‌هایی برای تقویت جریان‌های مخالف نظام نیز در کار بود؛ مثل سازمان منافقین، کومله، فرقان و جریان توده. با اینکه جریان توده از شوروی پشتیبانی می‌کرد، اما آمریکا بدش نمی‌آمد که آن جریان به‌عنوان نیرویی علیه نظام جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهد.

وی به تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ اشاره کرد و گفت: بعضی‌ها هنوز به تسخیر سفارت آمریکا ایراد می‌گیرند و می‌گویند نباید این کار را می‌کردیم. نمی‌خواهند بفهمند که اگر این انقلاب دوم شکل نمی‌گرفت و سفارت آمریکا تسخیر نمی‌شد، قطعاً آمریکا کاری می‌کرد که انقلاب اسلامی بیش از دو سال دوام نیاورد. البته خداوند سبحان همیشه با امداد‌های غیبی این انقلاب را حفظ کرده است. برای مثال، کودتای نوژه با معجزه شناسایی شد. رخداد طبس هم معجزه بود؛ همین‌طور هواپیما‌های آمریکایی که در جنگ چهل‌روزه در فرودگاه قدیمی اصفهان برای عملیات نشستند، اما ناکام ماندند. همه جنگ هشت‌ساله و پیروزی ایران هم معجزه بود، زیرا آمریکا و شوروی سابق، هر دو، از صدام حمایت می‌کردند. ما آن زمان از نظر تجهیزات و امکانات در مضیقه کامل بودیم، اما خداوند با معجزه و به برکت اخلاص همین نوجوانان و جوانان بسیجی، رعب و وحشتی در دل دشمنان انداخت و در برابر لشکر تا دندان مسلح عراق پیروز شدیم. پس از جنگ هشت‌ساله، خداوند نقشه را تغییر داد و آمریکا به جان صدام افتاد. نیرو‌های نظامی عراق به سمت ایران متمایل شدند و جریان مقاومت در عراق شکل گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، با بیان اینکه آمریکا پیش و پس از انقلاب با ایران دشمنی‌های بسیار کرده، گفت: حالا ممکن است بعضی‌ها بپرسند علت دیگر اختلاف چیست. یکی از علت‌های بسیار مهم اختلاف، وجود اسرائیل منحوس است. رژیم صهیونیستی با حمایت بریتانیا شکل گرفت. همه می‌دانند که این رژیم به همین فلسطین اشغالی بسنده نمی‌کند. رسماً هم اعلام می‌کنند: «از نیل تا فرات» و گفته‌اند ما کار ایران را تمام کنیم، بعد سراغ ترکیه می‌رویم و بعد سراغ عربستان. حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، کاملا آشکار است.

وی، در پاسخ به شبهه عدم مذاکره با آمریکایی‌ها گفت: به کسانی که می‌پرسند چرا با آمریکایی‌ها گفت‌و‌گو نمی‌کنیم، باید بگویم که ما تاکنون مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم و غیرمستقیم فراوانی با آمریکایی‌ها داشته‌ایم. در مقطعی، نظر امام شهید (رضوان الله علیه) این بود که مذاکره، غیرمستقیم باشد؛ البته اواخر هم یک بار به شهید لاریجانی اجازه مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها را دادند. خود بنده در شش مورد از دوازده گفت‌وگویی که با سناتور‌های آمریکایی، اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، انجام شد حضور داشتم و همه آن گفت‌و‌گو‌ها را مکتوب کردم.

یادم است جان کری، وزیر خارجه اوباما، در یکی از این نشست‌ها، پیش از آنکه وزیر خارجه شود، صریحاً به من گفت: «آمریکا از اسرائیل تفکیک‌ناپذیر است. اگر می‌خواهید آمریکا را بپذیرید، اسرائیل را هم بپذیرید. اسرائیل بدون آمریکا معنا ندارد». توجه کنید که اسرائیل هم نگفته است به همین فلسطین اشغالی و مرز‌هایی که دارد بسنده کرده است. پس ببینید یکی از عوامل اختلاف ایران با آمریکا، همین مسئله رژیم صهیونیستی است. ما نمی‌توانیم اسرائیل را به رسمیت بشناسیم؛ به رسمیت شناختن اسرائیل یعنی نابودی همه کشور‌های اسلامی. بعضی از سیاستمداران کشور‌های اسلامی حماقت کردند و صلح با اسرائیل را پذیرفتند؛ اکنون دارند نتایج و بلا‌های آن را می‌بینند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان اشاره کرد و گفت: ممکن است بعضی‌ها بگویند یکی از ریشه‌های اختلاف ایران و آمریکا، مسئله هسته‌ای است. فرض کنید غنی‌سازی اورانیوم و صنعت هسته‌ای را کاملاً تعطیل کنیم؛ آیا آمریکا قانع می‌شود؟ وقتی شهید لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، از آقا اجازه گرفت که بتواند درباره سطح غنی‌سازی هم گفت‌و‌گو کند. ایشان رفت و گفت‌و‌گو کرد و در جلسه پرسید: «اگر ما برخی محدودیت‌ها را بپذیریم، آیا قضیه تمام می‌شود؟» آمریکایی‌ها پاسخ دادند: «نه؛ برد موشک‌هایتان را هم باید کم کنید.» امام شهید این موضوع را پیش‌بینی می‌کردند، اما این اجازه را دادند تا حجت بر همگان و منتقدان مذاکره تمام شود.

شهید لاریجانی به حضرت آقا گزارش داد. آقا فرمودند: گفتم اینها به مسئله هسته‌ای قانع نیستند و به برد موشک هم قانع نخواهند شد. اینها خاکریز‌هایی است که یکی‌یکی از شما می‌گیرند.

بنابراین، به نظر من بحث هسته‌ای، بحثی فرعی است. آمریکا هر دشمنی‌ای را که توانسته علیه ایران انجام دهد، انجام داده است. چرا بعضی زیرساخت‌های ما را زد و بعضی را نزد؟ چون هر زیرساختی را که از ما می‌زد، ما ده زیرساخت از او می‌زدیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، در بخش دیگری از سخنانش به پیشرفت‌های چشمگیر صنعت موشکی ایران اشاره کرد و گفت: به لطف خدا و با مدیریت و تلاش‌های مستمر سرداران بزرگی همچون شهید حاجی‌زاده، شهید پاکپور، شهید امیر نصیرزاده و دانشمندان و اساتید دانشگاهی ما، قدرت، توانمندی، قابلیت و برد موشک‌هایمان در مدت کوتاهی پس از عملیات وعده صادق یک، افزایش چشمگیری یافت؛ و بحمدلله اکنون قدرت موشکی، پدافندی و پهپادی ما نسبت به زمان جنگ رمضان به‌مراتب قوی‌تر شده است.

وی به چالش‌های رابطه آمریکا با چین و دیگر کشور‌ها اشاره کرد و گفت: نباید تصور کرد که جنگ آمریکا و چین وجود ندارد. جنگ اقتصادی شدیدی میان آنهاست، اما این جنگ به درگیری نظامی نینجامیده است؛ هرچند ممکن است بینجامد. در بحث میکروالکترونیک هم ممکن است جنگی شکل بگیرد. فعلاً اگر آمریکا چراغ سبزی به چین نشان داده، دلیل آن این است که چین اقتدار علمی، فناوری و اقتصادی خود را بالا برده است؛ آمریکا هم ناچار شده چراغ سبز نشان دهد.

پس راه این است: یا ما باید تسلیم آمریکا شویم و در نهایت ضعیف و کشورمان تجزیه شود، یا در حوزه‌های مختلف نظامی و اقتصادی اقتدار پیدا کنیم؛ از جمله در امنیت غذایی و کشاورزی خودکفا شویم تا آمریکا یا مجبور به عقب‌نشینی شود یا تحریم‌هایش بی‌اثر گردد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: ما راهبرد‌هایی در علم و فناوری داریم که اگر دولت وارد شود و به آنها عمل کند، قطعاً اقتدار علمی و فناوری، اقتدار نظامی و دفاعی و اقتدار در حکمرانی، آمریکا را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند. به هر حال، آمریکا باید چراغ سبزی نشان دهد تا منافعی از انرژی منطقه ببرد؛ اما این ارتباط باید عقلانی و حکیمانه باشد، نه از موضع بردگی. بنابراین، اگر می‌خواهیم مثل چین شویم، باید اول به فکر اقتدار خودمان باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اختلاف هویتی و ساختاری ایران و آمریکا، تصریح کرد: ممکن است بعضی دوستان بگویند اختلاف ایران و آمریکا را خیلی سطحی بررسی کردیم. در پاسخ می‌گویم که اساساً اختلاف این دو کشور، اختلافی هویتی و وجودی است و فراتر از اختلاف ایدئولوژیک است. بله، به این نکته توجه دارم و درباره‌اش کتاب هم نوشته‌ام. روشن است که ایدئولوژی لیبرالیستی و نئولیبرالیستی با ایدئولوژی اسلامی تعارض جدی دارد. روشن است که تفکر آمریکا، تفکر مسیحیِ شیطان‌پرستانه است. سه مبنا هم دارند: هیومنیسم، سوبجکتیویسم و سکولاریسم.

وی، ادامه داد: این مبانی باعث شده‌اند تفکر تفرعنی در آمریکا شکل بگیرد؛ تفکری که می‌گوید: «من امپریالیسم هستم» و «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَى»، پس کل انرژی دنیا مال من است. فرعون پیش از به بردگی گرفتن بنی‌اسرائیل می‌گفت: «أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَى»، آمریکا هم اکنون مثل فرعون همین را می‌گوید؛ چون تفکر توحیدی ندارد و مشرک است. این تفکر شرک‌آلود و تفرعنی، به آن ایدئولوژی شیطانی داده است. یکی از آثارش این است که به‌سراغ ونزوئلا و سرنگونی دولت قانونی آن‌جا برود، کوبا را به‌شدت تحریم کند، و با کانادا و آفریقای جنوبی چالش جدی داشته باشد؛ لذا اختلاف ما با آمریکا، اختلافی هویتی است؛ اما انتقال این بحث‌های هویتی، فلسفی و ایدئولوژیک به عموم مردم چندان آسان نیست. این مباحث پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و از جنس بحث‌های فکری و فلسفی‌اند؛ اما دستاوردشان همین بحث‌هایی بود که اکنون خدمتتان عرض کردم.