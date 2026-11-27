مرحله استانی مسابقه میدان یار در دور اول آقایان، با حضور گروه‌های برتر از شهرستان‌های کرمان، ریگان، سیرجان و جیرفت درکرمان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این مسابقات داوطلبین در قالب گروه‌های برادر، خواهر، خانوادگی و اقشار در ۴بخش دانش و مهارت نظامی، امداد و نجات، فرهنگی هنری، رسانه و روایت میدان به رقابت پرداختند که تیم‌های منتخب هر منطقه به مرحله استانی راه یافتند.

مرحله مقدماتی شهرستانی و منطقه‌ای این مسابقات با حضور ۳۶۰۰گروه برگزار گردید.

هدف از اجرای این مسابقات ایجاد شور و نشاط و به تصویر کشیدن صلابت و اقتدار ملت مبعوث شده هست که به دشمنان بفهمانند که ملت ما با هر سلیقه و رنگی برای مقابله هر گونه خطر و تهدیدی آماده هستند.