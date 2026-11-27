دیدار فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری با خانواده شهدای جنگ رمضان

به مناسبت هفته بسیج، سردار افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری، با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کرد و با گرامیداشت یاد این شهدای والامقام، بر ادامه راه آنان در دفاع از میهن اسلامی تأکید کرد.