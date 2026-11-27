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به مناسبت هفته بسیج، سردار افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری، با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کرد و با گرامیداشت یاد این شهدای والامقام، بر ادامه راه آنان در دفاع از میهن اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار افضلی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام بر ادامه راه شهدا در دفاع از میهن اسلامی تاکید کرد.
سرباز شهید پوریا رستمی هشتم فروردین ماه در پادگان تیپ ۴۴ ارتش در اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
سرباز شهید مهندس حسین شاهین شمس آبادی متولد ۱۳۷۶ فارغالتحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز نیز هشتم فروردین ماه در پادگان ۴۴ توپخانه نزاجا به شهادت رسید.