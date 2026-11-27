معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از آغاز پیش‌فروش بلیت سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،خانم معصومه حدادی افزود: علاقه‌مندان به هنر نمایش می‌توانند برای تهیه و خرید بلیت‌های این دوره از جشنواره به سامانه اینترنتی به نشانی tiwall.com مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم از برگزاری آیین افتتاحیه سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان فردا شنبه ۷ آذرماه با حضور گروه‌های هنری کشور و عمو فیتیله‌ای‌ها در میدان امام خمینی شهر همدان خبر داد. اجرای ویژه‌برنامه‌های هنری و نور افشانی از دیگر بخش‌های مراسم افتتاحیه است. سیدمحمدرضا جوادی با بیان اینکه شعار امسال جشنواره «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست» است افزود: توجه به دنیای کودکان و نوجوانان، فراهم کردن فرصت تجربه شادی و نشاط و ایجاد زمینه ارتباط بیشتر خانواده‌ها با هنر نمایش، از ظرفیت‌های مهم این رویداد فرهنگی و هنری است.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از هشتم آذرماه به دبیری مرضیه برومند، به مدت یک هفته و با حضور هنرمندان و گروه‌های نمایشی از ۱۱ استان کشور به میزبانی همدان برگزار می‌شود.