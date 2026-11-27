امروز شرایط جوی و دریایی استان نسبتا آرام پیش بینی می‌شود و مه صبحگاهی پدیده غالب سواحل و جزایر استان به ویژه مناطق شمالی تنگه هرمز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز آسمان صاف تا کمی ابری و با توجه به افزایش رطوبت نسبی، در پاره‌ای نقاط استان مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود که در سواحل و جزایر شمالی تنگه هرمز سبب کاهش موقت دید افقی خواهد شد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا نیز نسبتا آرام و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد خواهد بود. تا اواخر وقت امروز با ادامه وزش باد شمال غربی در محدوده مناطق دور از ساحل پارسیان، دریا متلاطم پیش بینی می‌شود.

از لحاظ دمایی در این مدت، تغییرات قابل ملاحظه‌ای مورد انتظار نیست.

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