جوانان فولاد مبارکه سپاهان نایب‌قهرمان لیگ دسته اول شمشیربازی اِپه کشور شدند و جواز حضور در فصل آینده لیگ برتر را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم شمشیربازی جوانان فولاد مبارکه سپاهان در رقابت‌های لیگ دسته اول شمشیربازی باشگاه‌های کشور در اسلحه اِپه، با کسب پنج پیروزی و یک شکست، با ۱۶ امتیاز به مقام نایب‌قهرمانی رسید و سهمیه حضور در لیگ برتر را به دست آورد.

این رقابت‌ها با حضور هفت تیم در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد و تیم شاهین تنگستان با ۱۸ امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد. آکادمی ساری نیز با ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

تیم جوانان فولاد مبارکه سپاهان در مسیر کسب عنوان نایب‌قهرمانی، تیم‌های طایرون اصفهان را با نتیجه ۴۵ بر ۳۵، جام جم اردکان را با نتیجه ۴۵ بر ۴۲، آکادمی ساری را با نتیجه ۴۵ بر ۳۹، ورسی تهران را با نتیجه ۴۵ بر ۴۱ و مکث کرمان را با نتیجه ۴۵ بر ۳۲ شکست داد.

این تیم در دیدار مقابل شاهین تنگستان نیز به دلیل حضور دو شمشیرباز نوجوان خود در رقابت‌های بین‌المللی پیش‌روی ایروان و با هدف پیشگیری از آسیب‌دیدگی احتمالی آنان، از ادامه مسابقه انصراف داد.

نکته قابل توجه در عملکرد تیم سپاهان، استفاده از ترکیب دو شمشیرباز نوجوان و دو شمشیرباز جوان بود؛ ترکیبی که توانست توانمندی و ظرفیت فنی استعداد‌های آینده این باشگاه را به نمایش بگذارد.

هدایت تیم شمشیربازی جوانان فولاد مبارکه سپاهان بر عهده فرهاد رضایی است.