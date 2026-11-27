تیم رسانه‌ای استان اردبیل در سومین دوره رقابت‌های «جام رسانه امید» در بخش تولید محتوا، رتبه سوم رقابت تیم‌های استانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سومین دوره جام رسانه امید با حضور ۳۱۳ منتخب رسانه‌ای از ۳۱ استان کشور، از جمله تیم رسانه‌ای استان اردبیل و با مشارکت نمایندگانی از ۱۲ کشور، روز یکشنبه هفته جاری در برج میلاد تهران آغاز شد.

جام رسانه امید، رویدادی بین‌المللی است که با هدف تولید محتوای امیدآفرین، روایت پیشرفت‌های ایران و انعکاس دستاورد‌های کشور برگزار می‌شود.

لیگ رسانه امید، با راهبرد؛ امید آفرینی در جامعه برجسته سازی دستاورد‌های انقلاب اسلامی و جلوگیری از تحریف تاریخ، تولید و نشر هنرمندانه آثار سمعی و بصری، کمک به ایجاد جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی و رویکرد تولید محتوای فاخر با شرکت اهالی خبر و فعالان رسانه برگزار می‌شود.