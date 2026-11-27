با هدف ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی، پایانه مرکزی بار محصولات کشاورزی کهنوج کرمان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، فرماندار کهنوج درمراسمی به همین منظور گفت: این پایانه که در هفته دولت کلنگ زنی شد، در مدت سه ماه به بهره‌برداری رسید و می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، کاهش واسطه‌گری و حمایت از منافع کشاورزان داشته باشد.

آقای ایزدی با اشاره به توسعه کشت گلخانه‌ای در شهرستان، بر ضرورت توجه به بسته‌بندی، سورتینگ و برندینگ محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: باید در کنار افزایش تولید، زمینه عرضه مناسب و صادرات محصولات نیز فراهم شود.

وی همچنین از آمادگی ستاد سرمایه‌گذاری شهرستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند صدور مجوز‌ها خبر داد و تشکیل اتحادیه‌های کشاورزی را در ساماندهی بازار و تحقق قیمت‌گذاری منصفانه مؤثر دانست.

محسن دهقان دادستان کهنوج نیز با اشاره به مشکلات ترافیکی ناشی از فعالیت میدان‌های تره‌بار در محور زه گفت: فعالیت این میدان‌ها موجب ایجاد ترافیک سنگین و گلایه‌مندی مردم شهرستان شده بود و حتی برای نیروی انتظامی و پلیس راه نیز مشکلاتی ایجاد کرده بود.

دادستان کهنوج تأکید کرد: فعالیت تمامی میدان‌های میوه و تره‌بار در محدوده محور زه ممنوع است و همچنین سرخریداران و فروشندگان سیار میوه و تره‌بار نیز اجازه فعالیت در این محدوده را نخواهند داشت.