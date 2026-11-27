به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی اظهار داشت: طبق این تفاهم نامه، با همکاری شورای حل اختلاف دادگستری، از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای گسترش صلح و سازش در حل و فصل دعاوی و رفع اختلاف میان کارفرمایان و کارگران واحد‌های تولیدی استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: هدف از این همکاری، ایجاد بستری امن و پایدار برای فعالان اقتصادی است که تلاش خواهد شد از طریق روش‌های جایگزین، دعاوی واحد‌های تولیدی با رویکرد سازشی، حل و فصل شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل تشکیل هیات صلح در شهرک‌های صنعتی را گامی موثر در کاهش مراجعات به مراجع قضایی برشمرد و افزود: یکی از اهداف مهم این تفاهم نامه، تشکیل هیات صلح در شهرک‌های صنعتی است تا هرگونه اختلاف احتمالی با استفاده از ظرفیت خود واحد‌های تولیدی، حل و فصل شود.

کوهی تاکید کرد: تشکیل هیات صلح در شهرک‌های صنعتی، نه تنها باعث کاهش مراجعات به مراجع قضایی می‌شود، بلکه با ایجاد فضای تفاهم و اعتماد میان تولیدکنندگان، از اتلاف وقت در پرونده‌های طولانی‌مدت نیز جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر محور‌های این همکاری، برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی-قضایی برای مدیران و فعالان صنعتی است تا از طریق آگاهی‌بخشی، پیشگیری از بروز اختلافات در اولویت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به اهمیت پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، اظهار داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی خود را ملزم به حمایت از واحد‌های تولیدی می‌داند و تلاش می‌کند با پیگیری مشکلات موجود، زمینه تسهیل فعالیت و توسعه تولید کنندگان را فراهم سازد.

کوهی نقش دستگاه قضایی در ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و حمایت از واحد‌های تولیدی را بسیار مهم و مؤثر دانست و افزود: تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و بخش صنعت، گره‌گشای بسیاری از موانع پیش‌روی تولیدکنندگان بوده است.

وی برگزاری جلسات کارگروه ماده ۴۸ را نمونه بارز کاهش مراجعات به مراجع قضایی برشمرد و افزود: با تشکیل کارگروه مذکور، طرح‌های راکد با حضور معاون قضایی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم ایفای تعهدات مندرج در دفترچه قرارداد، قرارداد آنان فسخ و خلع ید می‌شوند که این موضوع باعث تعیین تکلیف قرارداد‌های غیرفعال شده و از مراجعات مکرر به محاکم قضایی جلوگیری می‌شود.