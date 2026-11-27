سردار معروفی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای کل سپاه، در مراسم بزرگداشت شهید غلامرضا سلیمانی در فارسان چهارمحال و بختیاری با هشدار درباره جنگ شناختی دشمن، بر ضرورت هوشیاری و تقویت انسجام ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار معروفی با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن گفت: دشمن از طریق فضای مجازی به دنبال تصرف ذهن، اراده، قلب، تمایلات، ذائقه و شجاعت مردم است و اگر شجاعت یک ملت تصرف شود، آن ملت دیگر قدرتی نخواهد وی در مراسم بزرگداشت سرلشکر پاسدار شهید حاج غلامرضا سلیمانی همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در گلزار شهدای شهر فارسان گفت: در جنگ ترکیبی، شناختی و عملیات روانی دشمن در بستر فضای مجازی باید مراقبت کرد و به تبیین پرداخت؛ هر فرد به سهم خود باید بزرگی ملت ایران و ظرفیت‌های آن را تبیین کند.

وی با اشاره به حضور و ایستادگی مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخی افزود: ملت ایران در ۴۸ سال گذشته و ماه‌های اخیر با هوشمندی و مقاومت خود، دشمن را زمین‌گیر کرده و این ظرفیت باید حفظ شود؛ چرا که دشمن به دنبال تصرف ذهن و اراده مردم و تضعیف همبستگی ملی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و ولایت و اختلافات قومی و مذهبی است گفت: باید با هوشیاری، تقویت انسجام ملی و تبیین، در برابر این اقدامات ایستادگی کرد.

معروفی با اشاره به اینکه دشمن ملت ایران، آمریکا است اظهار داشت: آمریکا دشمنی غیرقابل اعتماد، غیرقابل اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی است و باید در برابر اقدامات و توطئه‌های آن هوشیار بود.

وی با اشاره به تحولات منطقه و حضور آمریکا در خلیج فارس تاکید کرد: آمریکا پس از قطعنامه ۵۹۸ وارد خلیج فارس شد، اما امروز به برکت قدرت مردم، تدبیر رهبری و توان نیرو‌های مسلح، از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده و فاصله گرفته است.

معروفی افزود: دشمن در شرایط شکست و عقب‌نشینی قرار دارد و در صورت غفلت، ممکن است با اقدامات انتحاری به دنبال ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، شکاف میان مردم و ولایت و تفرقه در جامعه باشد؛ از این رو باید با تقویت همبستگی و انسجام ملی در برابر این اقدامات ایستاد.