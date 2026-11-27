با اعتبار ۹۰۰ میلیارد ریال قطعه سوم باند دوم محور رودبار جنوب ـ پل بهادرآباد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کرمان، با حضور معاون استاندار کرمان.قطعه سوم باند دوم محور رودبار جنوب به پل بهادرآبادبه طول سه کیلومتر با اعتبار ۹۰۰ میلیارد به بهره‌برداری رسید.

محور رودبار جنوب به پل بهادرآباد از پرترددترین مسیر‌های جنوب استان است که جنوب شرق کرمان را به استان سیستان و بلوچستان متصل می‌کند و حجم قابل توجهی از سفر‌ها و تردد‌ها از طریق آن انجام می‌شود.

این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ارتقای ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور در این محور به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین عملیات آماده‌سازی فاز دوم سایت نهضت ملی مسکن شهرستان رودبار جنوب به مساحت ۵۵ هکتار، با اعتبار ۳۷۰ میلیارد ریال و ظرفیت احداث یک‌هزار و ۵۰ واحد مسکونی، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان آغاز شد.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت:تاکنون ۵۴ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت به محدوده شهر‌های استان الحاق شده است.

عملیات اجرایی پروژه ساماندهی و لایروبی رودخانه جنب دادگستری شهرستان رودبار جنوب هم با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان، آغاز شد.