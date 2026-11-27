رزمایش مشترک دامپزشکی با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار و خدمت‌رسانی به روستاییان به همت گروه های جهادی در شهرستان‌های ریگان و گنبکی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ بمناسبت هفته مبارک بسیج و باهدف کمک به امنیت غذایی پایدار، با حضور مسئول و جانشین سازمان بسیج جامعه کشاورزی و منابع طبیعی استان و به همت گروه جهادی شهید علم الهدی کانون بسیج جامعه کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ریگان و گروه جهادی شهید راوند کانون بسیج جامعه کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گنبکی، رزمایش مشترک دامپزشکی در مناطق روستایی این شهرستان‌ها برگزار شد.

در این رزمایش که با همکاری ادارات دامپزشکی دو شهرستان برگزار گردید، خدمات واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین، ضدعفونی جایگاه دام‌ها و توزیع سم ضدانگل حیوانات به بهره برداران، انجام شد.