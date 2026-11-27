محفل شعر فاطمی (گیزلین مزار) با هدف انعکاس فضایل و معارف شخصیت حضرت زهرا (س) در شعر و ادب، با حضور شعرای اردبیل به میزبانی شهرستان نیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در این محفل ادبی که با حضور امام جمعه نیر در اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان ترتیب یافت، حجت الاسلام محسن آذرتاش امام جمعه نیر با اشاره به ابعاد شخصیتی و فضیلت‌های حضرت زهرا (س)، شعر و ادبیات را از امکانات و بستر‌های تاثیرگذار در تبیین و تشریح آموزه‌ها و حکمت‌های متعالی اسلام و سنت و سیره معصومین (ع) دانست.

در ادامه این آئین، شعرای حاضر در باب حضرت فاطمه (س)، اهل بیت (ع)، ایران، وطندوستی، عاشقانه، آزاد و ظنز شعر‌هایی ارایه کردند.