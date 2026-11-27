پیکر مرحومه شهناز پورشمسی مادر شهیدان گرانقدر سردار محمد و حاجی حسن زاده در شهرستان گراش فارس تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر مرحومه شهناز پورشمسی مادر شهیدان سردار محمد و حاجی حسن زاده بر دستان مردم گراش تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

سردار شهید محمد حسن زاده ۲۹ تیر ۱۳۶۲ و در سن ۲۳ سالگی در تپه‌های بلند غرب به شهادت رسید.

حاجی حسن زاده هم در ۲۲ دی ۱۳۶۳ و در سن ۲۰ سالگی در جزیره مجنون با ترکش خمپاره به شهادت رسید.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.