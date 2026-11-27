حسین وفایی در راند چهارم مسابقات مقدماتی اسنوکر قهرمانی بریتانیا، نماینده بلژیک را شکست داد و به جدول اصلی این مسابقات راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات مقدماتی اسنوکر قهرمانی بریتانیا با برگزاری رقابت‌های راند چهارم در انگلستان پیگیری شد.

حسین وفایی در این راند، شامگاه پنجشنبه (۵ آذر) برابر «بن مرتنز» اسنوکرباز بلژیکی قرار گرفت و با شکست او موفق به عبور از این راند شد.

اسنوکرباز حرفه‌ای کشورمان در این راند با نتیجه ۶ بر ۳ پیروز شد و به جدول اصلی و ۳۲ نفره این رقابت‌ها راه یافت، او در این جدول با «جاد ترامپ» دیدار می‌کند.

نماینده اسنوکر ایران به دلیل جایگاه خود در رده‌بندی جهانی، از حضور در دو راند نخست رقابت‌ها مقدماتی قهرمانی بریتانیا معاف بود و کار خود را از راند سوم آغاز کرد. وفایی در راند سوم «ایشپریت سینگ چادا» از هند را با نتیجه ۶ بر۵ شکست داد.

وفایی پیش از این در سال ۲۰۲۳ نیز عملکرد قابل توجهی در رقابت‌های قهرمانی بریتانیا داشت و توانسته بود تا مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات پیش برود.