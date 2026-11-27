رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری می‌تواند ۱۰ هزار نیروی مردمی، فرهنگی و مسجدی را برای پشتیبانی در شرایط بحرانی ساماندهی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ عباس حاج‌رسولی‌ها در آیین تجلیل از جهادگران فعال در بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در جریان جنگ، آن‌گونه که باید از ظرفیت‌های بالقوه شهر اصفهان استفاده نشد؛ در حالی که این شهر از توانمندی‌های مردمی، اجتماعی و اجرایی گسترده‌ای برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسب، از آنها در شرایط بحرانی بهره گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مسجدمحوری در مدیریت شهری افزود: مساجد می‌توانند به پایگاه‌های مؤثر و قابل اتکایی برای ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند و در شرایط خاص، نقش مهمی در سازماندهی و هدایت ظرفیت‌های مردمی ایفا کنند. لازم است این ظرفیت در محلات شهر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و مساجد به مراکز فعال خدمت‌رسانی به شهروندان تبدیل شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تجربه مدیریت شهری در جریان جنگ ترکیبی اخیر تصریح کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان در روز دوم جنگ، با تصویب یک مصوبه دوفوریتی، اختیارات ویژه‌ای به شهردار اعطا کرد تا بتواند متناسب با شرایط بحرانی، تصمیمات لازم را با سرعت و متناسب با نیاز‌های شهر اتخاذ کند.

حاج‌رسولی‌ها ادامه داد: در جریان این اتفاقات، ظرفیت مهم دیگری نیز مورد توجه قرار گرفت و آن وجود حدود ۱۲۷ هزار عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور است که می‌توانند در کنار رهبری و در مسیر خدمت به مردم و حفظ انسجام کشور ایفای نقش کنند؛ این ظرفیت گسترده اجتماعی و مدیریتی، در صورت هماهنگی و سازماندهی، می‌تواند پشتوانه مؤثری برای عبور از شرایط دشوار باشد.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان حدود ۲۰ هزار نیروی انسانی دارد که ظرفیت ارزشمندی برای خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی محسوب می‌شوند و باید از این توان به شکل هدفمند استفاده کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان می‌تواند ۱۰ هزار نیروی آماده را در حوزه‌های فرهنگی، خدماتی و مرتبط با مساجد شناسایی و سازماندهی کند تا در زمان نیاز، به‌عنوان یک نیروی پشتیبانی منسجم در کنار سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان وارد میدان شوند.

حاج‌رسولی‌ها با تأکید بر اینکه شرایط جنگی و پیامد‌های آن همچنان نیازمند آمادگی و هوشیاری است، افزود: نباید تصور کنیم با پایان یافتن یک مرحله از بحران، مسئولیت‌ها نیز به پایان رسیده است؛ چراکه جنگ همچنان ادامه دارد و ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های محلی آمادگی خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی شهرداری‌ها در سطح کشور گفت: شهرداری‌های سراسر کشور در مجموع حدود ۲۰۰ هزار نیروی انسانی در اختیار دارند که می‌توانند متناسب با مأموریت‌ها و امکانات خود، در شرایط بحرانی نقش‌آفرینی کنند. این ظرفیت گسترده باید با برنامه‌ریزی، تقسیم مسئولیت و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف به پشتوانه‌ای برای خدمت‌رسانی به مردم تبدیل شود.