به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سید شهریار گنجی، مدیرکل صداوسیمای مرکز استان، در جشنواره «بلوط» استان‌های زاگرس‌نشین که با حضور شخصیت‌های برجسته ملی در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد، مورد تجلیل قرار گرفت.

این تجلیل به پاس نقش‌آفرینی شبکه دنا در بازتاب و روایت حماسه تاریخی «برنوبدستان» و تولید مستندی فاخر با همین عنوان صورت گرفت؛ اثری که جلوه‌ای از تاریخ، هویت و حماسه‌آفرینی مردم غیور کهگیلویه و بویراحمد را به تصویر کشیده است.

این افتخار، برگ زرین دیگری در کارنامه رسانه‌ای شبکه دنا و گامی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی استان در عرصه ملی است.