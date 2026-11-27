به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، در جشنواره «بلوط» استان‌های زاگرس نشین که با حضور شخصیت‌های برجسته ملّی در سالن فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد از سید شهریار گنجی مدیر کل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد به پاس خلق «حماسه برنوبدستان» و ساخت مستندی فاخر از این رویداد جهانی با همین عنوان تجلیل شد.

روز ۱۴ اسفند و پخش خبر شبکه دنا و درخواست شلیک به جنگنده های دشمن و دستگیری خلبان و یا خلبان های آمریکایی-صهیونی، حماسه ای خلق شد که نقش رسانه ملی، شبکه‌ی استانی دنا و همکارانی که این اثر را رقم زدند جاودان شد.