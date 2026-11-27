مالزی اعلام کرد اواسط ماه دسامبر، نشستی مشترک با مقام‌های اندونزی و سنگاپور برگزار می‌کند تا با ارسال پیامی قاطع به شرکت‌های فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی، مقابله با جرایم جنسی علیه کودکان در فضای مجازی را تشدید کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، فهیمی فاضیل وزیر ارتباطات مالزی در مجلس نمایندگان این کشور تأکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد شبکه‌های اجتماعی به بستری برای فعالیت مجرمان جنسی و سوءاستفاده از کودکان تبدیل شوند.

او همچنین اعلام کرد: کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی از ابتدای ژانویه تا ۱۵ نوامبر، از ارائه‌دهندگان خدمات خواسته است بیش از ۴۰ هزار محتوای مرتبط با قلدری و آزار و ۵۵ محتوای توهین‌آمیز مرتبط با کودکان را حذف کنند.

فهیمی فاضیل افزود: آمار مربوط به قلدری همه گروه‌های سنی را شامل می‌شود و به تعداد محتوا‌های حذف شده اشاره دارد نه شمار قربانیان یا پرونده‌ها، به گفته او، در عملیات «نگهبان سایبری ۲۰۲۶» نیز ۶۹ نفر بازداشت و نزدیک به ۵۰۰ هزار فایل دیجیتال ضبط شده است که بیش از ۲۰۴ هزار فایل آن حاوی تصاویر و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان بوده است.

وزیر ارتباطات مالزی با تأکید بر ضرورت همکاری شرکت‌های فناوری و نقش والدین در نظارت بر فعالیت آنلاین فرزندانشان گفت: دولت برنامه‌ای برای ممنوعیت کامل استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی ندارد اما مقابله با سوءاستفاده‌گران و حفاظت از کودکان در فضای مجازی را در اولویت قرار داده است.