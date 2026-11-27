به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، یادواره ۷۳ شهید والامقام بخش سرفاریاب، با حضور آیت‌الله سید نصیر حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه سرفاریاب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از شهدا به‌عنوان سرمایه‌های ماندگار انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: عزت، استقلال و امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهیدانی است که با ایثار و فداکاری، از اسلام، انقلاب و میهن دفاع کردند.

حجت الاسلام بهادری با اشاره به پیشینه تاریخی و روحیه انقلابی مردم سرفاریاب، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن آرمان‌های شهدا و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان نیز در این آیین، با اشاره به جایگاه والای شهدا در تأمین امنیت و استقلال کشور، اظهار داشت: امنیت و آرامش ملت‌ها مرهون فداکاری قهرمانانی است که در برابر تجاوز دشمنان ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند عزت و تمامیت ارضی کشور خدشه‌دار شود.

آیت الله سید نصیر حسینی با اشاره به سابقه دخالت و سلطه قدرت‌های استکباری بر ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، زنجیره وابستگی و سلطه بیگانگان گسسته شد و دشمنان که از استقلال ملت ایران احساس خطر می‌کردند، با تحمیل جنگ، تحریم و توطئه‌های مختلف درصدد تضعیف کشور برآمدند.

وی ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس و مقابله با فشار‌های امروز دشمنان را نشانه ایمان، شجاعت و روحیه مقاومت ملت دانست و تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر آرمان‌های عاشورایی و پیروی از مسیر شهیدان، هرگز در برابر دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان خون شهدا را ضامن عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی دانست و بر ضرورت تداوم راه شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد.