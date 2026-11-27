مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اعلام لبیک به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته بسیج، بر عزم این سازمان برای تحول در ساختار و رویکردها، بازآفرینی ظرفیت‌های مردمی، گسترش فرهنگ بسیجی و نقش‌آفرینی مؤثرتر در عرصه خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی حسن‌زاده در پیامی اعلام کرد :

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام راهبردی و امیدبخش حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مناسبت هفته بسیج، افق روشنی از رسالت امروز و آینده این نهاد مردمی ترسیم کرده و مسئولیت ما را در صیانت، تعمیق و گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی دوچندان ساخته است.

تأکید معظم‌له بر ضرورت «تحول و تولدی جدید در سازمان بسیج» و حرکت در مسیر تحقق شعار راهبردی «هر ایرانی، یک بسیجی»، بیانگر ضرورت بازآفرینی ظرفیت‌های مردمی، نوآوری در شیوه‌های خدمت‌رسانی و بهره‌گیری هوشمندانه از سرمایه عظیم انسانی و اجتماعی کشور است. این پیام، نقشه راهی برای عبور از قالب‌های محدود و حرکت به‌سوی بسیجی فراگیر، مسئله‌محور، فرصت‌آفرین و گره‌گشا به شمار می‌رود.

ما در سازمان بسیج شهرداری تهران، با تأسی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، خود را موظف می‌دانیم با بازنگری در رویکردها، تقویت هم‌افزایی با بخش‌های مختلف مدیریت شهری و بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی و تجربی کارکنان شهرداری تهران، زمینه تحقق هرچه بیشتر این تحول را فراهم آوریم. باور داریم مجموعه بزرگ شهرداری تهران، با برخورداری از سرمایه انسانی توانمند و گستره متنوع مأموریت‌های خدماتی و اجتماعی، ظرفیت ارزشمندی برای تجلی عملی تفکر بسیجی در عرصه خدمت به مردم و پیشرفت پایتخت دارد.

در این مسیر، گسترش روحیه مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری، حسن خلق، تواضع، ایثار، ساده‌زیستی و خدمت بی‌منت، در کنار ارتقای آمادگی‌های اعتقادی، بصیرتی، مهارتی و جسمانی بسیجیان، از اولویت‌های جدی سازمان خواهد بود. معتقدیم بسیجی پیش از آنکه با عنوان و عضویت شناخته شود، باید با رفتار، منش، تخصص، تعهد و گره‌گشایی از مشکلات مردم شناخته شود و در هر جایگاهی، مایه اعتماد، امید و آرامش جامعه باشد.

همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب بر پاسداشت انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران، مسئولیت ما را در تقویت همدلی، همبستگی و حفظ سرمایه اجتماعی کشور یادآور می‌شود. سازمان بسیج شهرداری تهران با تمام ظرفیت‌های خود در مسیر خدمت صادقانه به شهروندان، تقویت پیوندهای مردمی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های نو برای حل مسائل و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گام برخواهد داشت.

اینجانب ضمن اعلام لبیک به منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید می‌کنم خانواده بزرگ بسیج شهرداری تهران، تحول‌خواهی، مردم‌محوری، تخصص‌گرایی و خدمت بی‌منت را سرلوحه حرکت آینده خود قرار داده و با روحیه‌ای برخاسته از مکتب امام خمینی(ره) و آرمان‌های بلند شهدا، برای تحقق بسیج تراز انقلاب اسلامی و ایفای نقشی مؤثر در پیشرفت و آبادانی ایران عزیز، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.