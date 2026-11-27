به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس پلیس راه جهرم-شیراز گفت: با هدف پیشگیری از تصادفات، حفظ جان کاربران جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد، طرح برخورد با رانندگان دارای سرعت بحرانی در جاده‌های فارس اجرا می‌شود.

سرگرد نیک‌نام افزود: در این طرح با رانندگانی که با سرعت‌های مخاطره‌آمیز و بحرانی، رانندگی می‌کنند ، برابر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برخورد و در صورت احراز تخلف سرعت بحرانی ، با اعمال قانون، نسبت به توقیف وسیله نقلیه متخلف اقدام می‌شود.

رئیس پلیس راه جهرم-شیراز با درخواست از رانندگان گفت: با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به تابلو‌ها و علائم محدودیت سرعت و پرهیز از هرگونه رانندگی پرخطر در کاهش حوادث و سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی تردد نقش مؤثری ایفا کنید.