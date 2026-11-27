در گرامیداشت هفته بسیج از ۷۰ نفر نخبه بسیجی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی و جهادی به پاس تلاش‌ها، فعالیت‌ها و دستاورد‌های ارزشمندشان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئول معاونت علمی و پژوهشی سپاه عاشورا، در این مراسم گفت: شعار و رویکرد اصلی معاونت علمی و پژوهشی سپاه عاشورا، استفاده از ظرفیت نخبگان در کنار توان و مشارکت مردم برای حل مشکلات جامعه است.

سرهنگ محمد اسکندری افزود: در هفته بسیج، برنامه تجلیل از نخبگان بسیجی در سراسر استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در آن از فعالان و برگزیدگان عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی و جهادی قدردانی به عمل آمد.

وی با اشاره به برنامه‌های علمی و پژوهشی بسیج تصریح کرد: در بخش تجلیل از نخبگان علمی، از بسیجیانی که موفق به کسب رتبه‌های برتر در آزمون سراسری کنکور شده‌اند، تجلیل شد تا ضمن ارج نهادن به تلاش و موفقیت این جوانان، زمینه انگیزه‌بخشی به سایر دانش‌آموزان نیز فراهم شود.

سرهنگ اسکندری همچنین از برگزاری رویداد «برپا» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف سنجش و ارزیابی علمی دانش‌آموزان در مساجد استان برگزار شد و تلاش داشتیم با استفاده از ظرفیت مساجد، زمینه شناسایی استعداد‌ها و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان را فراهم کنیم

سرهنگ حیدری فرمانده سپاه مراغه هم در این مراسم با اشاره به جایگاه نخبگان در پیشرفت جامعه اظهار کرد: نخبگان سرمایه‌های ارزشمند کشور و از ظرفیت‌های مهم برای پیشرفت و تعالی در عرصه‌های مختلف هستند.

وی افزود: بسیج همواره بستری برای شناسایی، حمایت و پرورش استعداد‌های جوانان و نخبگان است و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن زمینه‌های مناسب، از ظرفیت علمی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی بسیجیان در مسیر حل مسائل و پیشرفت شهرستان استفاده کنیم.

فرمانده سپاه مراغه با تأکید بر نقش‌آفرینی جهادگران بسیجی در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: روحیه جهادی، خودباوری، مسئولیت‌پذیری و تلاش خالصانه از ویژگی‌های برجسته بسیجیان است و امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور مؤثر نخبگان متعهد و توانمند در عرصه‌های مختلف نیاز داریم.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: تجلیل از نخبگان، تنها قدردانی از تلاش‌های گذشته نیست، بلکه گامی برای ایجاد انگیزه، تقویت امید و تشویق نسل جوان به حضور فعال‌تر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی و جهادی است.