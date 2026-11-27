به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اهمیت طرح‌های آبخیزداری در کاهش خسارات سیلاب و مقابله با خشکسالی گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان طی سال جاری برای اجرای طرح‌ ۳۲ حوضه آبخیز در استان پیش‌بینی شده است.

شیرزاد نجفی بیان کرد: بسیاری از سازه‌های آبخیزداری استان قدمتی بین پنج تا ۲۵ سال دارند و به علت رسوب‌گذاری، شکستگی و فرسودگی نیازمند مرمت و بازسازی هستند.

وی با اشاره به اجرای برخی فعالیت‌های اضطراری بدون تأمین اعتبار و قرارداد گفت: در مناطقی مانند بروجرد و الیگودرز، به علت احتمال بروز خسارت به روستاها و ساکنان مناطق پایین‌دست،برخی عملیات حفاظتی و اصلاح سازه‌ها انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۱۵ میلیارد تومان بدهی در حوزه آبخیزداری انباشته شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مطالبات پیمانکاران است.

نجفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای منابع آب در منطقه گندمینه الیگودرز گفت: در این منطقه با اجرای ۳۷ بند خاکی و بدون دریافت اعتبار مستقیم، اقدامات موثری برای تقویت منابع آب و جلوگیری از خشک شدن قنوات انجام شد.

وی افزود: بر اساس پایش‌های انجام‌ شده، دبی یکی از منابع آبی منطقه از ۲.۱ لیتر به ۵.۳ لیتر بر ثانیه افزایش یافته که نشان‌دهنده تاثیر اجرای طرح آبخیزداری در تقویت منابع آبی و کاهش پیامدهای خشکسالی است.

نجفی با اشاره به تجربه سیلاب سال ۱۳۹۸ در شمال شهر خرم‌آباد تأکید کرد: وقوع این سیلاب موجب شد فعالیت‌ها و طرح‌های آبخیزداری در محدوده ی بالادست شهر با جدیت بیشتری دنبال شود و از آن زمان تاکنون اجرای طرح‌های ‌مختلف در این حوضه در دستور کار قرار گیرد.

نجفی با اشاره به وضعیت خیابان مطهری خرم‌آباد و محدوده‌های آسیب‌پذیر در برابر روان‌آب‌ها، بیان کرد: با اجرای طرح‌های آبخیزداری، شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که آب دیگر مانند گذشته وارد مغازه‌های این خیابان نمی‌شود و این موضوع اهمیت اقدامات پیشگیرانه آبخیزداری را نشان می‌دهد.

وی افزود: در گذشته، بارندگی‌های حدود ۵۰ تا ۶۰ میلی‌متری هم می‌توانست موجب طغیان خرم رود شود که در بارندگی‌های اخیر به علت اجرای طرح های آبخیزداری در بالا دست خرم‌آباد شاهد میزان کمتری از روان‌آب در این رودخانه بودیم.

وی گفت: تاکنون ۷۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری از مجموع ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی لرستان انجام شده که عمر سازه ۴۰۰ هزار هکتار آن مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته است و نیاز به اصلاح و باز دارد.