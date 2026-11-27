مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری شهید سیدمرتضی آوینی با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در شهرستان بویراحمد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری بسیج استان، گفت: وی با مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری شهید سیدمرتضی آوینی به‌عنوان پایگاهی برای هم‌افزایی هنرمندان و فعالان رسانه‌ای فعالیت می کند گفت: فراهم‌سازی زمینه تعامل و همکاری میان استعدادهای بومی و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری از رویکردهای اصلی این مجموعه است.

بهنام ترکمان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه افزود: حضور نیروهای جوان، خلاق و مستعد در بویراحمد ضرورت ایجاد بستری مناسب برای آموزش، توانمندسازی و حمایت از فعالان این عرصه را دوچندان کرده است.

مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری بسیج استان تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با شناسایی و پرورش استعدادهای شهرستان، زمینه تولید آثار فاخر و اثرگذار در حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای فراهم شود.