افتتاح مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری شهید آوینی در بویراحمد
مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری شهید سیدمرتضی آوینی با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای فرهنگی، هنری و رسانهای در شهرستان بویراحمد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج استان، گفت: وی با مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری شهید سیدمرتضی آوینی بهعنوان پایگاهی برای همافزایی هنرمندان و فعالان رسانهای فعالیت می کند گفت: فراهمسازی زمینه تعامل و همکاری میان استعدادهای بومی و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری از رویکردهای اصلی این مجموعه است.
بهنام ترکمان با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند این شهرستان در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه افزود: حضور نیروهای جوان، خلاق و مستعد در بویراحمد ضرورت ایجاد بستری مناسب برای آموزش، توانمندسازی و حمایت از فعالان این عرصه را دوچندان کرده است.
مدیر مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج استان تصریح کرد: تلاش میکنیم با شناسایی و پرورش استعدادهای شهرستان، زمینه تولید آثار فاخر و اثرگذار در حوزههای فرهنگی، هنری و رسانهای فراهم شود.
وی اضافه کرد: افتتاح مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری شهید آوینی، گامی در مسیر توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری بسیج و تقویت ظرفیتهای مردمی در این عرصه است.