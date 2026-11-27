سلاح تعرفه‌ای ترامپ علیه آسیا و اعتراض دولت‌ها به فشار‌های واشنگتن

سلاح تعرفه‌ای ترامپ علیه آسیا و اعتراض دولت‌ها به فشار‌های واشنگتن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ سنگاپور و ژاپن به این اقدام اعتراض کرده‌اند و کشور‌هایی مانند مالزی، اندونزی، تایلند و کره جنوبی در تلاش‌اند از طریق مذاکره، میزان تعرفه‌ها را کاهش دهند یا از افزایش بیشتر آن جلوگیری کنند.

دفتر نماینده تجاری آمریکا تعرفه‌هایی تا سقف ۲۰ درصد برای کالا‌های سنگاپوری، ۱۸ درصد برای کالا‌های مالزیایی و اندونزیایی و ۱۵ درصد برای کالا‌های ژاپنی و کره جنوبی پیشنهاد کرده است. این نرخ‌ها در چارچوب تحقیقات تجاری آمریکا درباره آنچه واشنگتن «ظرفیت مازاد ساختاری در بخش تولید» می‌خواند، مطرح شده‌اند.

وزارت تجارت و صنعت سنگاپور با ابراز ناخرسندی شدید از نتایج تحقیقات آمریکا اعلام کرد سیاست‌های اقتصادی این کشور مبتنی بر بازار آزاد است و دولت از تولیدات صادراتی حمایت یارانه‌ای نمی‌کند. سنگاپور اعلام کرده است در دوره مشورت عمومی، اعتراض‌های خود را ارائه خواهد کرد و از واشنگتن می‌خواهد در تصمیم پیشنهادی تجدید نظر کند.

اندونزی نیز در حال بررسی تعرفه پیشنهادی آمریکاست و اعلام کرده است با صنایع آسیب‌پذیر برای ارزیابی پیامد‌های این تصمیم هماهنگی خواهد کرد، مقام‌های اندونزی معتقدند نرخ پیشنهادی آمریکا در مقایسه با برخی رقبای منطقه‌ای پایین‌تر است و می‌تواند فرصتی برای افزایش سهم این کشور در بازار‌های جهانی و جذب زنجیره‌های تأمین بین‌المللی باشد.

در مالزی وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت، ادعای آمریکا درباره وجود ظرفیت مازاد در بخش تولید این کشور را رد کرده و گفته است صنایع مالزی موجب برهم خوردن بازار‌های جهانی نمی‌شوند، با این حال کوالالامپور اعلام کرده است مذاکرات با واشنگتن را ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند نرخ کلی تعرفه‌های مشمول بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا از ۱۹ درصد فراتر نرود.

تایلند نیز با اعلام اینکه نرخ پیشنهادی ۱۸ درصدی مطابق انتظار این کشور بوده است، از تلاش برای کاهش بیشتر آن خبر داد.

مقام‌های بانکوک می‌گویند پیشرفت مذاکرات تجاری با واشنگتن به تعیین سقف پایین‌تر تعرفه‌ها کمک کرده است؛ نرخی که با در نظر گرفتن تعرفه‌های موجود مرتبط با نگرانی‌های کار اجباری محاسبه شده و قرار نیست به‌طور کامل به آنها افزوده شود.

ژاپن نیز پیشنهاد آمریکا برای افزایش تعرفه کالا‌های خود از ۱۲ و نیم به ۱۵ درصد را مایه تأسف خوانده و ادعای واشنگتن درباره ظرفیت مازاد ساختاری در بخش تولید این کشور را رد کرده است، این نرخ در صورت ارزیابی منفی آمریکا از اجرای تعهدات تجاری ژاپن ممکن است تا ۲۰ درصد افزایش یابد.

کره جنوبی هم اعلام کرده است بخش تولید این کشور بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره تأمین آمریکا محسوب می‌شود و برای حفاظت از منافع ملی خود مذاکرات بیشتری با واشنگتن انجام خواهد داد، تعرفه پیشنهادی برای کالا‌های کره جنوبی ۱۵ درصد تعیین شده، اما در صورت پیشرفت نکردن مذاکرات ممکن است به ۲۵ درصد برسد.

در همین حال تایوان ابراز اطمینان کرده است که نرخ تعرفه ۱۵ درصدی توافق شده با آمریکا حفظ خواهد شد، مقام‌های تایپه می‌گویند توافق‌های پیشین دو طرف به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و صنایع نیمه‌رسانا همچنان معتبر خواهد ماند و قرار نیست محتوای آنها مورد مذاکره مجدد قرار گیرد.

این تحولات در حالی است که دولت آمریکا با استفاده از ابزار تعرفه و مذاکرات تجاری در پی بازنگری در روابط اقتصادی خود با شرکای آسیایی است؛ رویکردی که می‌تواند بر صادرات، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای تأثیر بگذارد.