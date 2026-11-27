امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی با بیان اینکه جنگ در اوکراین یک مساله حیاتی برای اروپایی‌ها است، تاکید کرد که قطع حمایت از این کشور و به حال خود رها کردن کی‌یف، امنیت اروپا را به خطر خواهد انداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مکرون در جریان یک نشست خبری با اشاره به کاهش حمایت‌های ایالات متحده از کی‌یف از ابتدای سال ۲۰۲۵، اظهار کرد: بنابراین در حال حاضر کمک‌های اتحادیه اروپا به اوکراین نقشی کلیدی دارد.

وی همچنین با بیان اینکه کشور‌های اروپایی باید رویداد‌های تاریخی را مد نظر قرار دهند، افزود: جنگ در اوکراین یک مساله حیاتی برای امنیت اروپاست و اگر کی‌یف را به حال خود رها کنیم، امنیت خودمان را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به خطر انداخته‌ایم.

رئیس جمهور فرانسه در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی به وضعیت بسیاری از کشور‌های اروپایی نگاه می‌کنم، می‌بینم که این اتفاق نه تنها در میان‌مدت بلکه در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد.