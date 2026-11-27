منابع خبری گزارش دادند که ارتش عربستان در جدیدترین حملات خود به یمن، مناطقی از دو استان تعز و لحج را بمباران کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جنگنده‌های عربستان شهرستان المخا در استان تعز را سه بار و شهرستان الشمایتین را در همین استان یک بار بمباران کرده‌اند.

شهرستان القبیطه در استان لحج نیز توسط جنگنده‌های عربستان بمباران شده است.

بر اساس آمار‌های اولیه، در حمله جنگنده‌های عربستان به یک منزل مسکونی در بخش الحجله شهرستان الحیمه الخارجیه استان صنعا نیز تاکنون یک زن به شهادت رسیده و شمار دیگری زخمی شده‌اند.

عربستان سعودی از سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) دور جدید حملات خود به خاک یمن را آغاز کرده است.

در این مدت علاوه بر شهید و زخمی شدن شمار زیادی از مردم این کشور، خسارت سنگینی به زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های مختلف این کشور وارد شده است.