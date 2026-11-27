دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی ۲ هزار و ۳۵۴ ملک فاقد سند در دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سید وحید موسویان با اشاره به ضرورت صیانت از اموال عمومی و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک دولتی اظهار کرد: بر اساس آمارهای اولیه، ۸ هزار و ۳۹۴ فقره سند و ۲ هزار و ۳۵۴ فقره ملک فاقد سند در سامانه سادا گزارش شده است که تعیین تکلیف این املاک نیازمند همکاری و اقدام هماهنگ دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: شناسایی املاک ثبت‌نشده در سامانه سادا، تطبیق اطلاعات با دفاتر اموال دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت ذی‌حسابان، امینان اموال و نمایندگان دیوان محاسبات در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، از جمله اقدامات ضروری برای ساماندهی املاک دولتی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن احصای کامل املاک تحت مالکیت، تصرف یا بهره‌برداری خود، وضعیت ثبتی هر ملک، موانع اخذ سند و برنامه زمان‌بندی برای تعیین تکلیف آن را مشخص کنند.

موسویان با بیان اینکه صیانت از بیت‌المال با اعلام آمار و اطلاعات محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق، مستندسازی و تثبیت مالکیت رسمی اموال عمومی از الزامات حفاظت از حقوق دولت و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.